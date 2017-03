Video: ka Lionel Messil on iidolid, kellest vaimustuda

Viimati kohtus Messi 55-aastase Argentina purjetaja Santiago Langega. Kuutel olümpiamängudel käinud Lange on selle ajaga võitnud kaks pronksmedalit (2004. aastal Ateenas ja 2008. aastal Pekingis võistlusklassis Tornado) ning läinud suvel Rios sai ta Nacra 17 klassis kaela ka kuldse autasu.

Seejuures on Lange tõeliseks inspiratsiooniallikaks paljudele – Rio olümpiamängude eel võitles mees vähiga ning suutis ka haiguse edukalt seljatada. Kõige selle juures valiti Langes 2016. aasta maailma parimaks purjetajaks.

Suure FC Barcelona fännina õnnestus tal nüüd kohtuda ka Messiga. Seejuures tundub videot vaadates, et kohtumise ajal oli õnnelikum osapool jalgpallistaar Messi.

