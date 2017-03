Pettunud PSG peatreener: kaotasime kõik vaid viie minutiga

PSG alistas Meistrite liiga kaheksandikfinaali avakohtumises Barcelona koguni 4:0, kuid eile hakkas kõik Pariisi meeskonna jaoks allamäge vedama juba avaminutitel. Esmalt skooris kohe kolmandal minutil Luis Suarez ning poolajaks oli PSG kaotamas 0:2. Kuigi Barca suurendas teise poolaja alguses edu, siis Edinson Cavani 62. minuti värav leevendas PSG olukorda, sest Barca vajanuks edasipääsuks 6:1 võitu.

Kuigi ülesanne ei olnud kergete killast, said Barcelona mehed sellega hakkama: 88. minutil skooris Neymar, esimesel üleajaminutil realiseeris Neymar ka penalti ning viiendal üleajaminutil tõigi Sergi Roberto tabloole uskumatu skoori 6:1. Nii pääses kahe kohtumise kokkuvõttes seisuga 6:5 edasi just Barcelona.

«Täna on PSG-s halb päev nii mängijatele, fännidele kui ka tehnilisele personalile,» tunnistas kaotuse järel löödud Emery. «Esimesel poolajal ei mänginud me sellise suhtumisega nagu tahtsime. Mängisime nii nagu esimeses kohtumises, tahtsime ise kaitses istuda ja neid nõelata kontrarünnakutega,» rääkis PSG peatreener.

«Vaid viie minutiga kaotasime kõik. Me ei suutnud lihtsalt kaitses piisavalt head olla. See on kogemus. Loomulikult on see negatiivne kogemus, kuid see on siiski kogemus. Peame siit tulevikuks õppima,» lisas Emery.