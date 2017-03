Taaramäed tabas eile alanud velotuuril seletamatu tervisehäda

«Kurat, no see aasta ei saa nagu üldse vedama, tundus, nagu konditsioon juba võiks parem olla ja ootasin huviga Tirreno tuuri, mis algas eile meeskonna temposõiduga,» kirjutas Taaramäe. «Tänasele etapile tulin vastu kurnatud seisundis, millegi pärast hakkas õhtul kõht hullusti valutama ja oksendasin kõik mahlad välja ning magasin ainult 3h, kogu meeskond sõi sama sööki, aga teised terved, nii et müsteerium,» tõdes ta.

«Täna startisin ikka väga raske südamega, st mingit sõidu isu polnud ja mott oli väga maas, etapi sain siiski läbi ja kannatama ei pidanud, sest ilm oli ilus ja suuri tõuse polnud ja loomulikult ma ei üritanudki end täiega tapma hakata, vaid võtsin lõpu kergelt. Kaks-kolm päeva pean rahu säilitama ja siis võib äkki veel võidu ka sõita. Igatahes raske algus,» lõpetas Taaramäe, kes veeres üle finišijoone viimasel ehk 173. kohal ning kaotas etapi võitnud Geraint Thomasele 12 minutit ja 42 sekundit.