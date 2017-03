FIFA president: Trump võib ohustada jalgpalli MMi

Kuigi hetkel ei ole veel kindel, millised riigid 2026. aasta MMi korraldusõigust taotlevad, peetakse USAd üheks väga võimalikuks kandidaadiks. Paraku võivad ameeriklased aga MMist oma suu puhtaks pühkida, kui Trump ei muuda oma hiljutist keeldu, mille järgi ei tohi USAsse siseneda inimesed, kes on päris Iraanist, Süüriast, Somaaliast, Sudaanist, Jeemenist ning Liibüast.

«Meeskonnad, kes MMile kvalifitseeruvad, peavad olema võimelised sisenema riiki, kus MM toimub, muidu see turniir jääks ära. See on päevselge ja nõuded selleks saavad olema ka selged,» rääkis tekkinud olukorrast FIFA president Infantino. «Nõuete esitamise järel saab iga riik otsustada, kas nad tahavad osaleda korraldajamaaks kandideerimisel või mitte,» andis Infantino mõista, et kui USA värsket keeldu ei muuda, võivad nad küll kandideerida, kuid FIFA neid valida ei kavatse.