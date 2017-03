Ajaloolise Estoloppeti suusasarja hooaja võitsid Himma ja Tuula

Kuna Tartu maratonil oli kuus starti, mis peeti kõik erinevates tingimustes, siis ebavõrdse olukorra ennetamiseks anti kõigile Estoloppeti sarjas osalejatele võrdsed punktid. Võistkondade arvestuse said punktid kirja tavapärase süsteemi järgi.

Sarja juht Robert Peets on tänulik kõikidele suusasõpradele ja korraldajatele, kes ilmataadi kiuste maratonide õnnestumisele kaasa aitasid. «Talve arvestades on ime, et saime suusaringid pikemad kui vaid paar kolimeetrit. Esimest korda Estoloppeti ajaloos kasutasime kõikidel toimunud maratonidel kunstlume abi. Tööd ja vaeva oli palju ning võtan mütsi maha kõikide korraldajate ees,» kiitis Peets

Estoloppeti 20. hooaja võitja Martti Himma jaoks kaalub rõõm suusatamisest saavutuse üle. «Kõik toimunud etapid olid minu jaoks väga positiivsed üritused ja toredad nädalavahetused. Olin tänavu selline rohkem kodune sportlane. Hea meelega oleksin kõik maratonid kaasa teinud, aga eks lumeolud olid tõesti keerulised. Samas mul on korraldajatele ainult kiidusõnu öelda, nii võistluse läbiviimise kui ette valmistatud radade kohta,» ütles Himma ja soovitas kõigil suusaspordi peale mõelda, sest see hoiab tervise korras.

Sarja koondtulemused:

Mehed (põhidistants)

1. Martti Himma

2. Eno Vahtra

3. Sander Linnus

4. Raivo Sala

5. Rauno Pikkor

6. Alar Soo

Naised (põhidistants)

1. Reeda Tuula

2. Laura Kuusemets

3. Merilin Jürisaar

Kokku on 1998. aastal alguse saanud Estoloppeti sarjas toimunud 87 maratoni ning lumepuudusel ära jäänud 13. Alates sarja loomisest on kõik maratonid läbinud viis meest: Ulvar Pavlov, Sulev Muru, Indrek Pak, Arvo Raja ja Kaarel Toss.