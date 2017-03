Kehra alistas Balti liiga veerandfinaali avamängus ülinapilt Põlva Serviti

Põlva Serviti sai vastaste väljakul veidi paremini minema ja oli juba neljaväravalises eduseisuski, kuid avapooltunni teine pool kuulus kodumeeskonnale ja puhkepausile mindi Kehra 15:12 eduseisus. «Kõik toimis, saime oma mängu hästi käima, aga poolaja keskel sulas kõik kokku,» sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

«Meie ei suutnud olukordi realiseerida, vastased oskasid kiirelt vastu nõelata ja jäimegi hoopis kaotusseisu,» kirjeldas põlvalaste juhendaja. «Mõlemad väravavahid tegid hea mängu, eriti just esimesel poolajal. Kui algul oli Kehra hädas Eston Varuskiga, siis pärast 15. minutit olime jällegi meie suurtes raskustes Mikola Naumi ülemängimisega.»

«Jäime teisel poolajal juba viiega taha, Kehra domineeris, aga õnneks võitlesime vahe minimaalseks. Katastroofiliselt toimetasime karistusvisetel, realiseerides viiest vaid ühe. Eks teada ju oli, et tuleb võrdsete vastaste lahing ning sisuliselt otsustatakse edasipääseja ikkagi järgmisel laupäeval Põlvas,» summeeris Musting.

Kehra tuli mängule välisreisil viibiva peatreeneri Indrek Lillsoota, ent Priit Pajuse «debüüt» meeskonna juhendajana osutus võidukaks. «Algul olime ikka suurtes raskustes, meile kohaselt ei saanud oma liikumisi toimima, aga mida mäng edasi, seda paremaks läks. Rahule siiski jääda ei saa, sest olles viiega ees, oli võimalusi enamaks,» tunnistas peatreeneri kohusetäitja.

«Mikola Naum tegi hea mängu väravasuul ja rõõmustas, et Dmõtro Jankovski taastus kubemelihasevigastusest oodatust kiiremini ja sai meid juba aidata. Kõik jäi lahtiseks, üheväravaline edu pole suur, aga õnneks Eestis koduväljakueelis liiga suurt tähendust ei oma. Teeme järgmisel laupäeval kõik, et pärast aastast vaheaega jälle finaalnelikusse jõuda,» kinnitas Pajus.

Võitjate poolel viskas mängu parimana Marko Slastinovski 8 väravat. Dmõtro Jankovski lisas 5, Uku-Tanel Laast 4, Mikita Jermaševitš 3, Jaan Kauge, Kaspar Lees ja Anton Borovski 2 ning Martin Nerut 1 tabamuse. Serviti täpseim oli Henri Sillaste 6 väravaga. Raiko Rudissaar, Carl-Eric Uibo ja Roman Aizatullov viskasid 4, Anatoli Tšeslov 3, Kristjan Muuga ja Henri Hiiend 2 ning Hendrik Varul 1 värava.

Täna selgus ka esimene finaalnelikusse pääseja, kui Minski SKA alistas teist päeva järjest Dobele Tenaxi. Kui eile olid valgevenelaste võidunumbrid 34:25 (16:12), siis täna oldi Läti meistrist üle juba selgema ülekaaluga, 39:24 (18:9). Ülejäänud kaks veerandfinaali mängitakse järgmisel nädalal, siis asub võistlustulle ka Viljandi HC, kes peab mõlemad kohtumised Riihimäe Cocksiga võõrsil.