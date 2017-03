AS Eesti Meedia asus toetama Kelly Sildarut ja Eesti Suusaliitu

Koostööleppe järgi tagab Eesti Meedia Team Sildaru rahalise toetamise kuni järgmiseks viieks aastaks, mille sisse jääb ka Pekingi taliolümpiamängud. Lisaks tagab Eesti Meedia Eesti Suusaliidu suusahüppajate ning kahevõistlejate tiimi toetamise kuni 2020. aastani.

«Toetame Kellyt, sest tema nooruslik energia aitab edasi viia kogu Eesti talisporti ja see on ka põhjus, miks soovisime koostööd Eesti Suusaliiduga. Vaatame tulevikku ja meie koostööleping hõlmab ka Henry Sildaru toetamist,» kommenteeris Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann. «Kelly ja Henry on Eestile suur õnn ja kingitus. Meile meeldib Team Sildaru pühendumus ja see, kui kirglikult nad oma tegemistesse suhtuvad, siin on Eesti Meediaga lihtne ühisosa leida,» lisas Nuutmann.

Eesti Suusaliidu presidendi Andreas Laane sõnul on tähtis, et ka näiteks Eesti kahevõistlejad ja suusahüppajad saaksid toetust ning nüüd on võimalus luua neile paremad tingimused olümpiamängudeks valmistumisel. «Mul on väga hea meel, et oleme alustamas pikaajalist koostööd Eesti Suusaliidu ja niivõrd tugeva partneri kui Eesti Meedia vahel. Kokkulepitud toetus on oluliselt laialdasem kui ainult rahaline, sisaldades lisaks ka teisi väljundeid nagu näiteks talispordi kajastamist erinevates meediakanalites. On äärmiselt rõõmustav, et oleme leidnud suure toetaja, kes on pühendunud spordile, olles juba hankinud olümpiamängude ülekandeõigused ning kajastas ka 2017. aastal FIS murdmaasuusatamise MK-etappi Otepääl.»