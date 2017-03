Anu Ennoki koduklubi lõpetas põhiturniiri teise kohaga

Ennoki sõnul saab põhiturniiriga igati rahul olla: «Põhiturniir läks plaanipäraselt, sest kindlustasime teise koha juba mitu vooru enne lõppu. Seejärel sai treener anda võimaluse noortele ja põhimängijatele enne play-offe natuke hinge tõmmata.»

«Enda mängu saab alati parandada, aga üldiselt võib öelda, et oleme veerandfinaalideks valmis. Peamine on see, et kõik mängijad on terved,» kommenteeris naiskonna hetkeseisu Ennok.

Sm'Aesch läheb kahe võiduni peetavas veerandfinaalseerias kokku põhiturniiri seitsmenda Könizi Edellinega.