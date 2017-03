14-aastane kikkpoksija kukkus keset matši kokku ning suri hiljem haiglas

Politsei on asunud surmajuhtumit uurima, kuid praegu ei peeta tema surma ümbritsevaid asjaolusid kahtlasteks. Briti kikkpoksiliit ütles, et võistlus ei toimunud nende egiidi all, kuna alla 16-aastased poksijad ei tohi teineteist pähe lüüa. Samas ei olnud ühe pealtnägija sõnul kokkukukkumine põhjustatud löögist pähe.

Maailma kikkpoksiliidu Briti esindaja Jon Greeni sõnul ei saanud noor poksija vajadusel täiendavat esmaabi. «Parameedikud võitlesid küll väsimatult, ent kahjuks tekkisid komplikatsioonid ning vaja oli lisa esmaabijõude. Kiirabi kutsumine aga ebaõnnestus. Võlgnen Marsdeni perekonnale vastuse, miks häirekeskuse teenus neid alt vedas,» ütles Scott.

Kiirabi esindaja sõnul said nad väljakutse kohaliku aja järgi kell 22.30. «Meie brigaad jõudis sündmuspaigale kell 22.51. Brigaadiga oli kaasas ka arst ning kliiniline järelvaataja, kes on elustamisjuhtumitele spetsialiseerunud. Kogu meeskond võitles väsimatult ning pakkus patsiendile parimat võimalikku ravi,» ütles kiirabi esindaja.