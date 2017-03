Video: Belgia rattur tegi võidusõidu käigus midagi täiesti ootamatut

Nimelt tekkis belglasel 8,7 km enne finišit sõnelus prantslase Justin Julesiga (WB Veranclassic Aqua Protect). Boeckmans otsustas olukorra lahendada omapärasel moel, kirjutab Spordipartner.

Ta pani käe Julesi õlale ning mehed jätkasid mõned sekundid sõitu vabajooksuga nii, et ülejäänud ratturid neist mõlemalt poolt möödusid. Pärast intsidenti jäi Boeckmans kaamera ette nõu pidamas sõidu komissariga, kes aga tema diskvalifitseerimist ei nõudnud.

Reports @krisboeckmans DQ-ed for this at #NokereKoerse pic.twitter.com/LYjKAxWdwP