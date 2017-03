Tartu peatreener Lüütsepp: lagunesime vaimselt

«Esimeses geimis näitasime, et suudame ilma Bradita mängida küll (Tartu liider Bradley Gunter sai veerandfinaalis vigastada-toim.). Olime kannatlikud, keskendunud. Teise geimi lõpus see kadus ja sellest me ei toibunudki,» tunnistas ta.

«Rakvere mängis hästi, aga ise kaotasime keskendumise. Hakkasime liiga palju ise eksima. Pean analüüsima ja vaatama, millest see tekkis,» lisas treener.

Nii peab põhiturniiri võitja leppima pronksimänguga.