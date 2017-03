Liverpooli meedia Klavani esitusest: aeglane, kuid arukas

Liverpool Echo hinne Klavanile: 6

«Sai esimesel poolajal hästi hakkama Sergio Agüeroga (Manchester City ründaja – toim), kuigi teisel poolajal ei suutnud teda takistada viigiväravat löömast.»

Mängu parimaks valiti 9 punktiga Emre Can.

This is Anfieldi hinne Klavanile: 7

«31-aastase Klavani esituses oli tunda värinat, eriti kui ta tegutses palliga. Jäi Manchester City rünnaku vastu aeglaseks, kuigi tema kogemused ja arukas mängustiil paistsid mitmel puhul samuti välja. Oleks võinud paremini tegutseda Agüero viigivärava olukorras, ehkki De Bruyne (City poolkaitsja Kevin De Bruyne – toim) väravasööt oli täiuslik.»

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp rääkis BBC-le antud intervjuus, et jäi tulemusega rahule. «Meie mängijad tegutsesid hästi. Punkti saamist City vastu võib pidada õnnestumiseks. Meil oli võimalus 50. ja 65. mänguminuti vahel kohtumine ära otsustada, kuid kahjuks me ei teinud seda. Kui keegi oleks mulle enne mängu öelnud, et saan City vastu punkti, siis oleksin selle vastu võtnud,» sõnas Klopp.

Manchester City peatreener Pep Guardiola pidas aga eilset päeva üheks parimaks oma karjääri jooksul. «Palju õnne Liverpoolile ja Manchester Cityle. Täna (eile – toim) oli minu karjääris päev, mille üle võin uhkust tunda. Ma pole teeninud pikalt treenerina leiba ning võin öelda, et see oli üks tähtsamaid päevi minu elus,» rääkis Guardiola.

