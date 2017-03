Alistumine ilma võitluseta? Verstappen: me ei suuda tiitli nimel võidelda

Vastne masin näitas hooajaeelsel Barcelona testimisel kokkuvõttes neljandat aega, jäädes alla nii Ferrarile, tiitlikaitsjale Mercedesele kui ka Williamsile. «Meil läheb aega, et enda täielikust tasemest aru saada,» rääkis 19-aastane Verstappen Hollandi väljaandele De Telegraaf. «Isiklikult ma ei usu, et oleme võimelised praeguses olukorras võitlema tiitli nimel. Hooaja jooksul võib küll palju muutuda, kuid me pole võitmiseks piisavalt head,» lisas ta.

Hooajaeelse testimise põhjal usub Verstappen, et kuigi Ferrari näitas võrreldes 2016. aastaga paremat kiirust, ootab ta rohkem ka Mercedeselt. «Ferrari on olnud ka eelmistel aastatel kiire, kuid minu hinnangul on nad sel hooajal teinud kindla edasimineku võrreldes eelmise aastaga ning võitlevad kindlasti võitude nimel,» sõnas Verstappen.

«Kui rääkida meist, siis on raske öelda, mis tase meil tegelikult on. Ma ei usu, et oleme veel parim meeskond, kuid eks tulevik näitab. Pärast Austraalia kvalifikatsiooni saame sellest paremini aimu. Praegu on meist paremad nii Ferrari kui ka Mercedes, ent loodetavasti suudame leida hea rütmi nagu eelmiselgi aastal. Suudame sel aastal näidata paremat minekut, kuid selleks tuleb omajagu vaeva näha,» tunnistas noor hollandlane.

Vormel-1 sarja uus hooaeg algab juba sel nädalal, kui 26. märtsil ehk pühapäeval sõidetakse Austraalia GP.