Ferguson juhendab suvel taas Manchester Unitedit

Nimelt mängivad 4. juunil Old Traffordil heategevusmängus Michael Carrick koos enda valitud mängijatega ning Manchester Unitedi 2008. aasta pallurid. Seejuures viimast meeskonda juhendab just Ferguson, Carricku meeskonna peatreeneriks on Harry Redknapp, kirjutas Soccernet.ee.

75-aastane Ferguson oli Unitedi peatreener aastatel 1986-2013 ning selle aja jooksul viis ta klubi koguni 38 karikavõiduni. Peatreeneriameti lõpetas ta 2013. aasta kevadel, kui oli viinud Unitedi ajaloolise 20. Premier League'i tiitlini.