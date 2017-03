Video: MM-valikmängus sohki teinud kohtunik sai eluaegse vilistamiskeelu

BBC teatel sai vilemehele saatuslikuks otsus määrata novembris peetud MM-valikmängus Lõuna-Aafrika kasuks penalti. Lamptey hinnangul mängis Senegali kaitsja Kalidou Koulibaly oma karistusalas palli käega, kuid videokordus näitas, et pall tabas Koulibaly põlve.

Penalti realiseerinud ja juhtima asunud Lõuna-Aafrika võitis kohtumise lõpuks 2:1. Hetkeseisuga on valikgrupis peetud kaks mängu, Burkina Fasol ja Lõuna-Aafrikal on tabelis neli ning Senegalil kolm punkti.

FIFA ei täpsustanud ametlikus teadaandes rohkem üksikasju, märkides, et need avalikustatakse siis, kui otsus muutub lõplikuks ja jõustub. Lampteyl on võimalus kaevata vilistamiskeelda Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži. Küll aga rõhutas FIFA, et vabastas täielikult süüst samas mängus ametis olnud ghanalasest joonekohtuniku David Lionheart Nii Lartey Laryea, kelle tegutsemine oli samuti uurimise all.

42-aastane Lamptey, kes töötab immigratsiooniametnikuna, mõistis õigust ka 2015. aasta Aafrika Rahvuste Karika finaalturniiril. Aafrika jalgpalliliit määras talle pärast skandaalset penaltiotsust Senegali protesti tulemusena kolme kuu pikkuse vilistamiskeelu, mis oleks õige pea lõppenud.