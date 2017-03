Vaata Klavani hooaja statistikat Inglismaa kõrgliigas

Eesti jalgpallikoondis peab 25. märtsil MM-valikturniiri kohtumise võõrsil Küprosega ning kui Klavan seal mängu kirja saab, on ta koondist esindanud juba 117 kohtumises. Eesti jalgpallikoondise rekordinternatsionaal on teatavasti 157 mänguga koondise praegune peatreener Martin Reim. Liverpooli pressiteenistuse töötajad olid seetõttu uudishimulikud ning küsisid, kas Klavan sooviks rekordit enda nimele?

«Ideaalses maailma ei soovi, sest loodan, et nooremad mängijad lükkavad mu peagi koosseisust välja,» ütles Klavan, kes tähistas mullu oktoobris oma 31. sünnipäeva. «Loodetavasti on noortel lisamotivatsiooni, et koondise põhikoosseisus minu koht endale võtta.»

Liverpooli eest on Klavan sel hooajal saanud kirja kõikides võistlussarjades 20 mängu. Ka tuleval hooajal loodab eestlane, et tema roll oleks meeskonnas vähemalt sama suur. Ideaalis sooviks ta mängida ka Meistrite liigas. «Jalgpallurina tahad muidugi Meistrite liigas mängida. Tahan klubi jaoks tähtis olla, vahet pole, mis rollis. Kui mind vajatakse, olen olemas ning nii ongi,» lausus Klavan.

Klavani statistika Inglismaa kõrgliigas

Inglismaa kõrgliigas on Klavan tänavu olnud osaline 16 mängus, millest on algkoosseisus alustanud 13 kohtumises. Mänguaega on ta teeninud 1224 minutit. Liverpooli meedia tõi seega välja ka Klavani statistika Inglismaa kõrgliigas.