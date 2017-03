Temperamentne Mourinho valis endale ootamatu hüüdnime

«Ma ütleks, et olen The Calm One (Rahulik),» vastas Mourinho küsimusele, kuidas ta iseloomustaks enda aega Manchester Unitedi eesotsas. «Kõik arvasid, et minust kujuneb klubile probleem. Minu ainus jama siin on olnud see, kui lõin jalaga veepudelit. Mind saadeti seepärast tribüünile ning pidin trahvi maksma. See ongi minu probleem – lähen natuke närvi ja löön jalaga pudeleid,» rääkis Mourinho.

«Kuid see on ka ainus kord, kui kaotasin kaine mõtlemise. Seega võib öelda, et olen The Calm One. Nüüd, kui ma selle valjult välja ütlesin, saan tõenäoliselt järgmine mäng millegagi hakkama ja mind saadetakse väljakult minema,» naljatas ta.

2012. aasta augustis suutis Mourinho endale veel ühe hüüdnime genereerida. Toona kutsus ta end ühes intervjuus The Only One`iks (Ainus). Ta põhjendas toonast nimevalikut sellega, et on ainus treener, kes oli võitnud kolme maailma kõige tugevama liiga tiitli.