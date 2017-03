Välbe karm kriitika naissuusatajale: tema kehakaalu juures ei olegi võimalik sõita

Loomulikult oli Välbe kõige rohkem rahul Sergei Ustjugoviga, kelle arvele jäi Lahti MMil viis medalit, millest kaks olid kuldsed. «Meeste poole pealt ei ole midagi ette heita. Naiskond oli aga pettumus,» teatas Välbe intervjuus.

Venemaa naissuusatajad võitsid Lahtis ainult ühe medali – Julia Belorukova ja Natalja Matvejeva said sprinditeates kaela hõbemedalid.

«Meil ei ole praegu paremaid naissuusatajaid Kui nad on aga tulemustega rahul, siis see on solvav. Teeme nende jaoks väga palju. Suuremal osadel koondistel ei ole nii häid tingimusi. Venemaal on majanduslikult küll rasked ajad, kuid me ei ole pidanud ühtegi treeninglaagrit ära jätma,» kurjustas Välbe naissuusatajatega. «Neil ei ole vajalikku iseloomu.»

Välbe sõnul peaks olema naiskonna liidriks Julia Tšekaljova, kuid viimane ei ole pärast lapse sündi saavutanud oma parimat vormi. Noorematest loodeti palju aga Neprajevalt, kelle parimaks tulemuseks sel hooajal jäi Lillehammeri MK-etapi 20. koht.

«Ausalt öeldes olen ma Natalia motivatsioonis pettunud. Tema suurimaks probleemiks on kehakaal. Talvel ei üritanud ta olukorda kuidagi parandada. Tema kehakaalu juures ei olegi võimalik suusatada,» põrutas Välbe.