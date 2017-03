Gerd Kanter on võrreldes Rio olümpia-aastaga paremas seisus

«Ma arvan, et asjad on suhteliselt plaanipärased. Endale rõõmupakkuvamad kui eelmisel aastal,» lausus Rio de Janeiro olümpial viiendaks tulnud kettaheitetäht, vahendab ERR Sport.

«Asjad sujusid ja mis minu vanuses on oluline, et tervis on korras ja see on minu kõige suurem valuuta. Kui tervis on korras, siis küll ka need tulemused tulevad,» sõnas ta 40 päeva kestnud Lõuna-Aafrika Vabariigi treeninglaagri kohta.