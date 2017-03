Endine vormel-1 sõitja andis sarja uutele omanikele hoiatuse

Esmakordselt on sel aastal F1 sarja omanikeks Liberty Media, kes on juba asunud kuninglikku vormelisarja uuendama ja nooremale publikule lähendama ehk meeskondadele anti luba postitada oma sotsiaalmeediasse videoklippe hooajaeelsest testimisest. Webber kommenteeris aga eesootavat aega ja andis uutele juhtidele ka väikese hoiatuse.

«Loodan, et sari ei laiene liiga paljude sõitudeni. Leian, et sellel tuleks silma peal hoida,» rääkis Webber vormelikalendrist, kus sel aastal on 20 etappi. «Ei tahaks, et vormel-1 muutuks selliseks alaks nagu jalgpall, kus iga viie minuti tagant algab uus mäng. Jalgpall on loomulikult suurim spordiala maailmas, aga F1 peaks hoidma oma eksklusiivsust,» lisas Webber.

Tänavune vormel-1 hooaeg algab juba sel pühapäeval, kui kihutatakse Austraalias.