Varrak Kalev/Cramo ärakukkumisest: mehed kustusid lihtsalt ära

Esimesel poolajal juhtis Kalev/Cramo korraks isegi 29:15, aga poolaja lõpuks kahanes Eesti meisterklubi edu 35:29 peale. Prienai tegi teise poolaja alguses vahe lõplikult tasa ja kolmanda veerandaja järel juhiti juba 54:51. Korraks lausa 17punktilisse kaotusseisu jäänud Kalevil tekkis minut enne lõppu veel väike võimalus, aga seisul 71:80 ei tabanud Vitali Ljutõtš kolmest ja seejärel saatis Sten Sokk vastased vabaviskejoonele.

Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak ütles pärast kohtumist Postimehele, et meeskonnale sai lõpuks saatuslikuks viimase aja tihedast mängugraafikust tingitud väsimus. Just seda kartis Varrak mängu eel kõige enam.

«Esimese emotsiooni pealt ütleks jah, et väsisime ära. Kahju, et see just Prienai vastu juhtus. Väsimuse pealt tuli ka taktikalisi vigu ja mängijad ei teinud enam õigeid otsuseid. Mehed kustusid lihtsalt ära,» rääkis ta.

Kõige valusam hetk oli kalevlaste jaoks Varraku hinnangul kolmanda veerandaja lõpp, kui Prienai pääses esmakordselt juhtima. «Lasime kogenud Tomas Delininkaitisel panna ära valusad kolmesed, milleks me esimesel poolajal üldiselt valmis olime. Nad said emotsiooni üles, rong läks ära ja kätte me neid enam ei saanudki. Alguses oli vastupidi - meie kaitse toimis ja üldiselt tegid nad keerulisemat sorti viskeid, milleks me neid sundisime,» meenutas ta.

«Muidugi ei saa kõike väsimuse kaela ajada, ka treener oleks võinud paremaid otsuseid teha. Tean üldiselt, mis valesti läks, aga tahan kõigepealt mängu uuesti üle vaadata ja korralikuma analüüsi teha,» lisas Varrak.

Küll on juhendaja mõelnud selle peale, kuidas oleks saanud mängijaid kauem värskena hoida. «Ehk oleks pidanud paar nädalat tagasi rotatsiooni pikemaks tegema. Osaliselt tekkis lühem rotatsioon sunnitud olukorra tõttu (Rain Veideman lahkus Itaaliasse ja lisaks kimbutasid meeskonda vigastused - A.K.), aga ehk oleks mingi lahenduse leidnud. Tänagi jäin lootma samadele mängijatele, kes on varem hädast välja aidanud, aga lõpuks sai ka neil jaks otsa,» selgitas Varrak.

Täna tuli Itaalia meediast teade, et sealses kõrgliigas neljandat kohta hoidev Orlandina Basket huvitub Kalev/Cramo keskmängijast Cedric Simmonsist. Kalevlaste lepingud on üldiselt sõlmitud klausliga, et parema pakkumise korral võib meeskonnast lahkuda ka pärast Eesti liiga üleminekutähtaja lõppu ehk 28. veebruari.

«Rääkisin täna Simmonsiga ja ta ütles, et tema lahkumine on praeguse seisuga äärmiselt vähetõenäoline. Talle meeldib siin ja ta ei näe väga suurt põhjust lahkuda. Paartuhat eurot pole tema jaoks argument. Aga kui itaallastel on ikka väga suur soov Simmons endale saada ja palju raha, siis pole midagi teha,» ei välistanud peatreener veel ühe võtmemängija Itaaliasse minemist.