Mis saab Kalevi keskmängijast?

Eile tuli Itaalia meediast teade, et sealses korvpalli meistriliigas neljandat kohta hoidev Orlandina Basket huvitub Kalev/Cramo keskmängijast Cedric Simmonsist. Kalevlaste lepingud on üldiselt sõlmitud klausliga, et parema pakkumise korral võib meeskonnast lahkuda ka pärast Eesti liiga üleminekutähtaja lõppu ehk 28. veebruari.