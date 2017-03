Chelsea omanik proovib Contet ametis hoida Neymari abiga

Briti tabloidlehtede andmetel ei soovi Abramovic, et Chelsea peatreeneritoolilt lahkuks Antonio Conte, kelle käe all on Londoni meeskond hetkel 10-punktilise eduga tüürimas Inglise meistritiitli poole. Väidetavalt vaevab Contet koduigatsus ja ta tahab minna tagasi Itaaliasse, kuid pururikas Abramovic astus ennetava sammu ja pakkus peatreenerile, et ostab tema jaoks meeskonda Barcelona ründestaari Neymari.

Väidetavalt oleks Abramovic nõus brasiillase eest välja käima 180 miljonit eurot. Esialgsete kõlakate järgi ütles aga Conte meelitavast pakkumisest ära ja plaanib hooaja lõpus siiski kotid kokku pakkida.