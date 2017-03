Postimees Šveitsis: FISi ametnik selgitab, miks koondiste huvi MMi vastu sisuliselt puudub

Kelly Sildaru treenerist isa Tõnis Sildaru rääkis eile Postimehele, et paljud koondised on juunioride rennisõidu MMist erinevatel põhjustel loobunud. Näiteks Uus-Meremaa koondise kohta teadis ta rääkida, et nende hooaeg on lihtsalt väga pikaks veninud ning seetõttu otsustati Crans-Montanas toimuvast võistlusest loobuda. Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) tehnilise delegaadi Stanovnik Matevzi sõnul ongi vähemalt Euroopas rennisõitjaid vähe, sest vastavaid treeningpaiku lihtsalt ei ole piisavalt palju.

«Meie korraldatud rennivõistluste osalejate arv pole kunagi kuigi suur olnud – Euroopas on lihtsalt vähe sõitjaid. Põhjus on selles, et siin pole väga palju suusaparke, kus oleksid korralikud rennid. Rennid on suusaparkidele kallis lõbu. Eriti on puudust suurtest rennidest (Superpipe – toim). Neid on Euroopas võib-olla kolm või neli,» kommenteeris Matevz praegust olukorda.

Probleem osalejate vähesuses painab Matevzi sõnul eelkõige rennisõiduvõistlusi, pargisõidus on aga viimaste aastatega tehtud suur areng. «Usun, et FISi korraldatud võistluste maine on vaikselt kasvamas, eriti just pargisõidus, kus FIS paneb väga palju rõhku radade ehitamisse. Usun, et meie rajad on võistlejatele väljakutsuvad ning sealt hakkab ka usaldus kasvama,» lausus Matevz.

USA koondise treener DJ Montigny on juunioride MMile kaasa toonud neli poissi ja neli tüdrukut. «Meie saadame FISi võistlustele pea alati täisvõistkonna ja ka siin oleme omaltpoolt tugevalt esindatud,» ütles Montigny.

Ka temagi kinnitab, et uusmeremaalased jätsid võistlustele tulemate pika hooaja pärast. «Mõnel teisel riigil on aga vaid üksikud rennisõitjaid, mitte tervet koondist,» pakkus Montigny välja võimaliku põhjuse, miks võistlejaid MMil napib. «Minu hinnangul on FISi võistlused väga tugevad, kuid see ala ongi oma olemuselt veel väike, eriti juunioride tasemel.»