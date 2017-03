Kolm kaugushüppajat nõuavad Ateena olümpiamedalite ümberjagamist

Austraallanna Bronwyn Thompson, India esindaja Anju Bobby George ja britt Jade Johnson, kes jäid venelannade Tatjana Lebedeva, Irina Simagina (nüüd Irina Melešina) ning Tatjana Kotova järel Ateenas vastavalt neljandaks, viiendaks ning kuuendaks, on Austraalia ajalehe Courier Mail sõnul palunud oma kergejõustikuliitudelt toetust, enne, kui nad rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAFi) ning rahvusvahelise olümpiakomitee (ROKi) poole pöörduvad, kirjutas ERRi spordiportaal.

«Võimalus, et venelannade keelatud ainete tarvitamist kinnitada või ümber lükata, on proovide hävitamisega kadunud,» sõnas austraallanna Thompson Courier Mailile. Thompson tunnistas, et venelannade tulemuste tühistamine on vähetõenäoline, kuid tõi välja, et nii sprinter Marion Jones kui rattur Lance Armstrong jäid hilisemate dopinguskandaalide tõttu olümpiamedalitest ilma, kuigi nad ei jäänud OM-i järel dopinguga vahele.