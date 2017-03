Video: Hiina superklubi staadion läks põlema

33 000-kohaline Hongkou staadion oli põlemise ajal tühi ehk keegi õnnetuses vigastada ei saanud. Väljakumuru ning tribüünid põlengus kahjustada ei saanud.

Küll aga peab Shanghai Shenhua vahele jätma 16. aprillile planeeritud liigamängu Changchun Yataiga.

Shanghai Shenhua meeskonnas mängib Carlos Tevez, kes vallutas maailmameedia peakirjad detsembris, kui temast sai maailma kõige kõrgepalgalisem jalgpallur. Väidetavalt on tema sissetuleku suurus 41 miljonit dollarit aastas. Samuti on spekuleeritud, et klubiga võib liituda Wayne Rooney. Samuti on Shanghai Shenhuas mänginud Andres Oper.