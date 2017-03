Suur rivaal: Tänak on sel hooajal väga konkurentsivõimeline

Itaalia ralliportaal rally.it uuris Korsika võidukihutamise eel Hyundai piloodilt Hayden Paddonilt tänavuse hooaja soosikute kohta ning Paddonil tuli lauale tuua ka Tänaku nimi.

«Usun, et sel hooajal on kõikidel meeskondadel piloote, kes suudavad rallisid võita. Nagu ma olen öelnud, siis kolm kõige tugevamat sõitjat on Sebastien (Ogier), Kris (Meeke) ja Thierry (Neuville),» loetles Paddon esmalt. «Olen sel hooajal aga näinud, et Ott (Tänak) ning Jari-Matti (Latvala) on väga konkurentsivõimelised. Üldine tase on väga tihe ning seetõttu ei saa kedagi välistada.»

Paddoni jaoks ei ole käimasolev hooaeg kõige paremates toonides alanud ning kolme etapi järel on ta 17 punktiga üldarvestuses 9. kohal.

Kui sel hooajal on etapivõiduni jõudnud juba nii M-Sport, Toyota kui ka Citroen, siis Hyundail on veel esikoht saavutamata. «Konkurents on sel hooajal tõesti väga tihe. Loomulikult usun, et ka meil on hea auto,» leidis Paddon. «Teeme veel kõvasti tööd, et leida õiget seadistust. Asju on vaja veel minu stiiliga kohandada ja töö selle nimel käib,» lisas Uus-Meremaalt pärit rallimees, kes on karjääri jooksul võitnud ühe ralli ja lõpetas eelmise hooaja kokkuvõttes 4. kohaga.

MM-sarja üldseis enne Korsika rallit:

1. Sebastien Ogier 66 punkti

2. Jari-Matti Latvala 58

3. Ott Tänak 48

4. Dani Sordo 30

5. Thierry Neuville 28

6. Kris Meeke 27

7. Craig Breen 20

8. Elfyn Evans 20

9. Hayden Paddon 17

10. Stephane Lefebvre 10