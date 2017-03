Ekspert hindab Margus Hundile makstavat palka liialt suureks

«Kui Bengals oleks otsustanud talle maksta ühe hooaja eest ligi kaks miljonit dollarit, siis väga paljud fännid oleksid olnud väga-väga pahased,» tõdes Toback intervjuus veebiküljele Tampede Blue, kes omakorda on pühendanud oma aja Coltsiga seotud uudistele.

«Ma tean, et tema lepingus on punkt, mis lubab Coltsil selle teiseks hooajaks tühistada. Seega on risk madal ja samas võib loota hoopis suurt preemiat,» lisas Toback.

Toback toob välja ka Hundi tugevusi ja nõrkusi. Eestlase puhul kiidetakse ikka tema löökide blokeerimise oskust ning lisaks oskavat ta vastaste mängujuhte surve alla panna. Lisaks mainis Toback, et eelmisel aastal jäi Hundi parimaks esituseks hooajaeelne kohtumine Coltsiga.

Miinustena tõi Toback välja, et Hunt ei oska oma kasvu ja tugevust enda kasuks korralikult ära kasutada. Lisaks mainis ta, et eestlane tegi 2016. aastal oma parima hooaja, mis siiski ei toonud talle Bengalsis lepingupikendust.