McGregor sihib meeletut palgapäeva, kuid tahab seejärel veelgi lisa

McGregori treener John Kavanagh on need hirmud aga hajutanud ning tema sõnul kavatseb iirlane veel pikalt võitlusringis tegusid teha.

«Kõikidel sportlastel on oma parim enne. Conor on alles 28-aastane ning seega on ta alles spordi mõistes nooruke,» teatas Kavanagh Irish Mirrorile. «Ta kavatseb võidelda veel pikka aega.»

McGregori karjäär võitlussarjas UFC on praegu justkui seiskunud ning kogu aur on läinud võimalikule poksimatšile Mayweatheriga. Mõlemad mehed on intensiivselt kasutanud oma sotsiaalmeedia kontosid ja teinud võimalikule duellile kõvasti reklaami. Seni on see olnud ka edukas, kuna huvi võimaliku duelli vastu on tohutu.

Mayweatheri ja McGregori duell on väidetavalt võimeline genereerima üle ühe miljardi dollari tulu. Ameeriklane on varasemalt öelnud, et ta tuleb ringi ainult juhul, kui ta teenib sellega üle 100 miljoni USA dollari. Tõenäoliselt oleks matši toimumisel tema poolt taskusse pistetav summa isegi kordades suurem.

Kui Mayweather teenis Manny Pacquiao alistamise järel rekordilised 300 miljonit USA dollarit, siis väidetavalt võiks ta McGregoriga kohtudes teenida isegi veelgi rohkem.

McGregor on seni vabavõitlejana parimal juhul teeninud ühe matši eest 3 miljonit USA dollarit. Mayweatheriga poksides oleks iirlase puhul kõik seni teenitu justkui peenraha. Tõenäoliselt suurendaks ta oma praegust suurimat teenistust kuni 100 korda.