Chisora saabus Soome ja hakkas kohe paugutama: Helenius ajab jama!

Suure suuga Chisora asus oma vastast kohe tümitama. «Mulle lihtsalt meeldib rääkida ja oma tundeid väljendada. Helenius on kuldkalake väikeses akvaariumis ja nüüd on ta sattunud ookeani ning saab aru kui väike ta on,» ütles Chisora intervjuus Iltalehtile.

Mehed on omavahel viis aastat tagasi korra kohtunud ja toona võitis kohtunike otsusega Helenius. «See oli halb otsus, aga olen selle unustanud ja minu karjäär on pärast seda paremini läinud kui temal,» kommenteeris Chisora.

Helenius on pärast eelmist mõõduvõttu öelnud, et poksis tookord sisuliselt ühe käega, sest murdis teise ja et uus matš on seetõttu tema jaoks kerge. Ka sellele oli Chisoral vastus olemas. «Ma võin öelda, et mul oli toona vaid üks jalg, ta ajab täielikku jama!»

Mai lõpus toimuva kohtumise tulemus on Briti poksijal juba teada. «Iga kord kui ma löön, löön teda kõvasti, löön läbi tema. Teen talle haiget ja matš lõpeb nokaudiga,» lisas Chisora.