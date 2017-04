Finaalis taas legendid: Federer ja Nadal otsustavad Miami Openi võitja

Nadal alistas poolfinaalis kindlalt itaallase Fabio Fognini 6:1, 7:5. Federer pidi kõvasti rohkem vaeva nägema. Mängus austraallase Nick Kyrgiosega läksid kõik kolm setti kiiresse lõppmängu. Federeri võidunumbrid ülitasavägises kohtumises olid 7:6 (9), 6:7 (9), 7:6 (5).

Sel hooajal on Federer ja Nadal juba kahel korral kohtunud. Austraalia lahtiste finaalis alistas Federer noorema kolleegi 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Indian Wellsi 16 parema seas sai Federer Nadalist jagu 6:2, 6:3. Kuigi tänavune aasta on edukam olnud Federerile, siis omavaheliste mängude võiduprotsendilt on parem Nadal, kellel on ette näidata 23 võitu šveitslase 13 vastu.

Tänavu on Federer võitnud kaks turniiri - Austraalia lahtised ja Indian Wellsi. Eelmisel aastal oli Federer hädas vigastusega ning käis põlvelõikusel ning langes edetabelis kolinal ja alustas seda aastat 17. positsioonilt. Nüüdseks on ta kerkinud kuuendaks. Sel hooajal on ta pidanud 18 mängu ning kaotanud vaid ühe. Kõige kaugem on Federer ühe kaotusega vastu pidanud 2005. aastal - 35 mängu.

Naiste finaalis mängivad taanlanna Caroline Wozniacki, kes alistas poolfinaalis Tšehhi tennisisti Kristýna Plíšková, ning britt Johanna Konta, kes sai jagu ameeriklannast Venus Williamsist.