Esimene Baltikumist pärit profipoksija tõusis maailmameistriks

Brieldis alistas tiitlimatšis kohtunike häältega Saksamaa esindaja Marco Hucki. Õigusemõistjad eelistasid lätlast numbritega 116:111, 117:110, 118:109.

Briedis on profikarjääri jooksul pidanud nüüd 22 matši ning need kõik ka võitnud. 18 võitu on lätlane seejuures teeninud nokaudiga.

«Plaanisid matši lõpetada nokaudiga, kuid Marco oli väga tugev vastane,» sõnas Briedis matšijärgsel pressikonverentsil.

Serbias sündinud 32-aastase Hucki arvel on nüüd 40 võitu (27 nokaudiga), 4 kaotust ja 1 viik. «Võib olla oli pinge liiga suur. Ta oli seekord lihtsalt väga hea. Selline on sport,» teatas Huck omalt poolt.