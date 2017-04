Veidemanilt Itaalias taas hea mäng, klubile kolmas võit järjest

Veideman viibis väljakul 35 minutit, mille jooksul viskas ta 13 punkti, võttis 5 lauapalli ning jagas kaaslastele 5 resultatiivset söötu. Veidemani takistamisel tegid vastased koguni 7 viga. Võitjate resultatiivseim oli Stan Okoye 22 silmaga.

Udine on nüüd Itaalia esiliigas teeninud 3 võitu järjest ja tabelis hoitakse 9. kohta. Tabelis on Udinel 13 võitu ja 14 kaotust. Viimasel play-off’i viival kohal oleval Mantoval on kirjas 14 võitu. Põhihooaja lõpuni jääb veel 3 vooru.