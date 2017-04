Barcelona B-meeskond tiriti skandaali

Di Pierro asus tugevuselt kolmandas liigas mängiva Eldense eesotsa jaanuaris. Kuigi Eldensel on sel hooajal mängida jäänud veel kuus liigamängu, teatas klubi pühapäeval, et neis ei osaleta. Hiljem võeti aga sõnad tagasi ning öeldi, et austatakse oma vastaseid ning kõik liigamängud tehakse kaasa.

Eldense kaitsja Emmanuel Mendy sõnul rääkis meeskonna abitreener Fran Ruiz neile enne mängu plaanist meelega kaotada. «Ta küsis mult, kas oleksin valmis kaotama ning mis tasu eest ma sellega nõus oleksin. Ta ütles, et kui ma nõus ei ole, siis ma ei saa ka mängu,» ütles Mendy. Ruizi sõnul anti talle aga käsud kõrgemalt ning oma peaga ta midagi välja ei mõelnud. «Sain käsu peatreenerilt. Ma ei teadnud mida teha.»

Barcelona esindusmeeskonna peatreeneri Luis Enrique sõnul ei ole juhtum seotud kuidagi Barcelonaga. «Barcelona B-meeskond on antud juhul ohver ning nemad ei puutu asjasse. Hea, et seda asja uuritakse ning kokkuleppemängudesse tõsiselt suhtutakse.»