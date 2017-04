Jürgen Klopp: järgmisel hooajal on see meeskond teistsugune

Praegu on Liverpooli laatsaretis Sadio Mane (põlv), Adam Lallana (tagareis), Jordan Henderson (jalavigastus), Daniel Sturridge (viirus), Adam Bogdan (põlv) ning Danny Ings (põlv). Nimekirja kolm esimest meest on selgelt põhikoosseisu mängijad. Sealjuures tuli täna uudis, et Mane hooaeg võibki lõppenud olla.

Kuigi Klopp ütles, et rohkem mängijaid ei pruugi tähendada vähem vigastusi, tõdes ta, et on tänavusest hooajast kõvasti õppinud. «Muidugi toome suvel uusi mängijaid. See meeskond muutub mõnel positsioonil ning loomulikult toome esindusmeeskonda ka noori mängijaid,» ütles Klopp.

Eriti teravalt jääb Liverpooli painama jaanuar ja veebruar. «Phili (Philippe Coutinho – toim) oli vigastatud, Sadio oli ära, Ingsi polnud pikka aega, Sturridge polnud mänguvalmis,» meenutas Klopp musta aasta algust.

«Sellistel hetkedel tundsin, et peaks noortele võimaluse andma. Järgmisel aastal on meil rohkem võimalusi,» lubas ta.