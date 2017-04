Suure matši ootuses: McGregor treeningud keskenduvad juba Mayweatherile

Kuigi matš pole ametlikult kinnitatud, kirjutavad erinevad allikad, et tõenäoliselt tuleb ametlik teade õige pea. Võimalik, et juba sel nädalal.

McGregor on igatahes ettevalmistustega alustanud. Sellise faktiga tuli lagedale McGregori treener John Kavanagh. «Minu peas on see matš toimumas. Treeningutel keskendume just Mayweatheri matšile mõeldes,» ütles Kavanagh.

«See informatsioon, mis minul on, lubab uskuda, et matš toimub sel aastal. Las ülikondades inimesed ajavad paberiasjad korda, meie töö treeningsaalis juba käib,» jätkas Kavanagh.

Suurele matšile ette vaadates tunnistas McGregori treener, et vastamisi minnakse ühe ajaloo parema kaitsega poksijaga. «Selles mõttes on meie treeningud varasemast kergemad, et peame keskenduma ainult poksimisele. Samas on meil vastas tõeliselt hea kaitsega poksija. Igatahes olen ülimalt elevil.»