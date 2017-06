Mercedese boss: rehvidega on kõigil probleeme peale Ferrari

Valitsev konstruktorite tiitlikaitsja Mercedes kaotab Ferrarile MM-arvestuses 17 punktiga. Eelmisel aastal samal ajal juhtis Mercedes Ferrarit aga koguni 67 punktiga. Sõitjate arvestuses juhib Ferrari esisõitja Sebastian Vettel Lewis Hamiltoni ees 25 punktiga.

«Mulle meeldib olla tagaajaja, sest inimesed tahavad tagaajajaid näha võitmas. Tegelikult oleme olnud sellises positsioonis juba hooaja algusest,» tunnistas Wolff. «Meie autod pole üheaegselt sama hästi töötanud. Nägime, et Valtteri (Bottas – toim) tegi Sotšis erakordse sõidu, kuid Lewisel vedas auto alt.»

Mercedesel on sel hooajal probleeme olnud rehvidega, kuigi just nemad – koos Ferrari ja Red Bulliga – olid üks tiim kolmest, kes osales hooajaeelsetel rehvitestidel. «Ega ma ei tea, kas sellest oli kasu. Ma ei otsi vabandust, kuid me pole suutnud rehvidest praegu maksimumi võtta. Tegelikult tundub, et rehvidega on probleeme kõigil peale Ferrari,» jätkas Wolff.