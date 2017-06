Luule Komissarov: kord rääkisin kellegagi Eesti jalgpallist ja olin võimeline talle lausa käsitsi kallale minema

«Kui Belgia 1 : 8 oli õudne – mul oli pisar silmas ja ma ei saanud aru, mis poistega juhtus –, siis see mäng oli teistpidi hull,» jutustab ta elavalt žestikuleerides. «Väga pingeline. Teisel poolajal läksin nii sassi, hüüdsin, et poisid, ärge laske väravat! Helistasin sõbrannale ja ütlesin, et süda jääb seisma. Viik oli minu arust väga hea tulemus.»

Televiisori ja staadioni vastasseisus võidutseb Luule puhul viimane. Ekraani vahendusel näeb küll korduseid, kuid staadionil on parem ülevaade, lisaks saab kõvasti plaksutada, kaasa laulda ja täielikult mängu sisse elada. Mängule meeldib talle saabuda nii vara kui võimalik. Nähtud peavad saama nii mängijate kui ka kohtunike soojendused. Ainuüksi arbiitrite silkamine tõstab Luule emotsiooni lakke: «Issand, kui kihvt see on!»

Võimsaim staadionikogemus pärineb tal 2015. aasta oktoobrist, mil Inglismaa võõrustas Eestit maailma jalgpallipühamus Wembley staadionil. 75 247 silmapaari seas oli esindatud ka Luule. Praeguseks on ta põlveoperatsioonil käinud, toona võitles veel valuga. See aga ei takistanud koos klubikaaslastega mööda Londonit lonkimast. Igal hommikul kaks pakitsust alandavat tabletti sisse ning 15 kilomeetrit päevas läks nagu niuhti!

«Ma ehmatasin Wembleyl täitsa ära, hirmus palju rahvast,» lausub ta suurte silmadega. «Tegime ümber staadioni tiiru, nii suur, et ma ei oska seda sõnadesse pannagi. Väga võimas ja uhke tunne oli seal istuda ja oma poisse vaadata.»

Omadest poistest ehk Eesti koondislastest on Komissarovi lemmikud Ragnar Klavan («tema on a ja o») ja Konstantin Vassiljev («mängu ajal karjun “Kostja, Kostja”»), kuid talle sümpatiseerivad kõik, kes riiki esindavad.

«Mul on üks suur unistus ka, pane see kirja,» loeb ta mulle sõnad peale. «Tahaksin meie jalgpallikoondisega näost näkku kohtuda. Kui ma saaks vaid nende kätt suruda, see oleks nii tore! Ma vaataks lihtsalt suurte silmadega neid noori mehi. Jalgpallis on platsi peal 11 noort meest, kes teevad sporti, jooksevad. Issand jumal. See on ju võimas!»

Tasub märkida, et eile õhtul (6. juuni - toim.) unistus ka täitus.

Kas vaataksid pigem head lavastust või head jalgpallimatši?

«Assa kurja, nüüd sa esitasid küll alles küsimuse,» muigab Komissarov.«Igal juhul läheks pigem jalgpalli vaatama. See emotsioon on palju võimsam kui see, mis sa teatrist saad. Teatris on teine emotsioon. Etendus võib kohutavalt meeldida, sa võid nutta või naerda, aga ta ei tõuse kunagi nii kõrgele. Jalgpallis tõuseb süda siia (koputab pealaele – toim.). »

Kuidas Luule jalgpalli mängis

Eelmise aasta 3. septembril sai Komissarov omal nahal tunda jalgpalluri rasket elu. Viljandi staadioni kunstmuruväljakul toimunud firmade turniiril jooksis ta platsile Ugala Unitedi punases särgis. Ugala teatri korraldusjuht Heigo Teder meenutab, et näitleja mängis oma rolli esmaklassiliselt välja.

«Panime Lulli protokolli ning kui otsustavas kohtumises oli kaks minutit lõpuni, tõime ta jokrina platsile,» jutustab mees. «Klassikaline tähelepanu hajutamine. Kui ta väljakule tuli, olid vastased kivistunud ning viimased kaks minutit kadusid kiirelt. See oli esimene ja viimane õnnestunud strateegiline vahetus Ugala Unitedi ajaloos. Kui ma pärast Lulli koju viisin, istusid tädid hruštšovka ees ning olid väga üllatunud, kui spordivormis Luule ütles, et ta käis jalgpalli mängimas.»

Mullusügisene põlveoperatsioon pani turniirilt hõbemedali võitnud Komissarovi säravale jalgpallikarjäärile aga põntsu. Millal on oodata tagasitulekut?

«Kui elu ja tervist on, siis võibolla jooksen 80aastaselt veel kaheks minutiks platsile,» itsitab ta.

Luule vs. Laine

Luule, skaalal 1–10, kui suur jalgpallifänn sa oled?

9,5.

Ma arvasin, et rohkem, näiteks 11.

Ma ei saa rohkem olla, ma pole sel aastal Viljandi Tuleviku mängudele jõudnud. Harilikult on nende mängud etendusepäevadel. Mul on selle pärast südametunnistuspiinad!

7. aprillil on Tuleviku ja Tammeka mäng.

Sinna peab minema! 7. aprill (vaatab märkmikust järele – toim.) on mul vaba, täitsa vaba! Nüüd ei ole enam ühtegi vabandust, kohe ütlen Heigole (Heigo Teder, Ugala korraldusjuht – toim.). Mul on Tuleviku sallid ja kõik olemas, muudkui antakse!

Ma ei saa küsimata jätta. Kui suur jalgpallifänn “Õnne 13” Laine on?

Krissu (Kristjan, mängib Väino Aren – toim.) kõrvalt on ta sunnitud vaatama. Ühes osas ütleb Laine, et me vaatame kõige rohkem just sporti. Kardan, et stsenarist Andra Teede on selle minu pealt võtnud, kuna ma olen jalkaga orbiidis. Pani ka Laine sporti vaatama! Ma arvan, et viis kümnest.

Artikkel ilmub ajakiri Jalka juuninumbris.