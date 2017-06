Testid näitavad: võistluskeeldu kandev Johaug on parem kui kunagi varem

Möödunud aasta 16. septembril positiivse dopinguproovi andnud Johaug viibib praegu Lausanne'is, kus eile toimus Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) istung. Kuigi algselt soovis FIS suusatajale 13 kuu pikkust võistluskeeldu, räägitakse nüüd 16-20 kuu pikkusest keelust, mis jätaks Johaugi kindlalt eemale 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiast.

Johaug on siiski jätkanud treenimist ning nii tema kui treener Pål Gunnar Mikkelsplass kinnitasid Norra meediale, et Johaug on parem kui kunagi varem.

Alternativ styrkeøkt:-) #leirvassbu #kjellertrening A post shared by Therese (@johaugtherese) on May 29, 2017 at 5:25am PDT

«Mul on olnud head testitulemused. Treeningud on olnud järjepidevad ning olen saanud vaid endale keskenduda. Ma ei saa öelda, et suusatan kiiresti, aga vähemalt on hea, et läbielatu pole muutnud mind halvemaks suusatajaks,» vahendas Johaugi sõnu NRK.