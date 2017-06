Ronaldot soovitakse muinasjutulise summa eest Realilt ära osta

Loomulikult oleks tegu maailmarekordilise üleminekuga, sest praegu on selles arvestuses esikohal mullu Torino Juventuse särgi 105 miljoni euro eest Manchester Unitedi vastu vahetanud prantslane Paul Pogba.

Samas tasub välja tuua, et 32-aastane Ronaldo on öelnud, et on Realis õnnelik ning ühestki pakkumisest huvitatud pole. Asjaolu kinnitab ka mõni kuu tagasi teostatud väljaütlemine: «Ma kavatsen minna pensionile 41-aastasena, kui olen veel Madridi Realis,» ütles Ronaldo toona.

Kõigi aegade suurimad üleminekud jalgpalliturul:

Paul Pogba (Prantsusmaa) 105 miljonit eurot (Torino Juventus → Manchester United) Gareth Bale (Wales) 100 miljonit eurot (Tottenham → Madridi Real) Cristiano Ronaldo (Portugal) 94 miljonit eurot (Manchester United → Madridi Real) Gonzalo Higuain (Argentina) 90 miljonit eurot (Napoli → Torino Juventus) Luis Suarez (Uruguay) 82 miljonit eurot (Liverpool → FC Barcelona) James Rodriguez (Kolumbia) 80 miljonit eurot (AS Monaco → Madridi Real)