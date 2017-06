Vassiljev belglaste kriitikast: võin ju proovida muru niita, kuid arvatavasti asi ei parane

«Võin ju proovida ise muru niita, kuid arvatavasti see midagi paremaks ei muuda. Alati räägitakse väljakust, kuid kokkuvõttes on ju võimalused mõlema meeskonna jaoks võrdsed,» tunnistas Vassiljev.

Vastaste mänguoskuste kohta jagunes Vassiljevil loomulikult kiidusõnu. «Nende võimalused on piiramatud. Nad on tugevad, tehnilised ning jõulised. Variante on neil palju. Peame olema kõigeks valmis. Alati võib kusagilt midagi tulla. Neil on nii palju kvaliteeti, et Eestiga mängides peaksid nad võitma kümnest mängust kümme. Proovime teha kõik, et homme seda ei juhtuks,» tunnistas poolkaitsja.

Kohtumiseks Belgiaga on Lilleküla staadionile oodata täismaja ning Vassiljev loodab, et just siinne publik annab koondisele vajaliku tõuke.

«Kindlasti on täismaja 12. mängija. See peab nii olema, et kui koondis mängib, siis on täismaja. Viimastel aastatel on seda harva juhtunud, kuid meie töö on oma mängude ja tulemustega inimesed tagasi tuua,» lisas ta.

Eesti ja Belgia MM-valikmäng algab reedel Lilleküla staadionil kell 21.45.