Fernando Alonso esitas ultimaatumi

Hispaanlasel on villand, et McLareni vormelid lagunevad või kui ei lagune, siis ei liigu (piisavalt kiiresti). «Me peame võitma. Kui me pole septembriks, kui teen oma tuleviku osas otsuse, esikoha konkurentsis, siis ma meeskonnas ei jätka,» teatas Alonso, kelle leping lõpeb käesoleva hooajaga.

«Liitusin McLareni projektiga eesmärgiga võita MM-tiitel. Kui olukord on säherdune, et eesmärgi täitmine pole võimalik, siis tuleks võib-olla projekti vahetada,» salvas Alonso, kes liitus tiimiga 2015. aasta alguses, ent on pidanud tollest ajast saadik leppima võiduvõimetu autoga.

Murelaps number üks on Honda tarnitav mootor, mille tase on lihtsalt kehv. McLareni tiimibossid ongi mõista andnud, et kui koostöö Jaapani autotootjaga ei saa uut kvaliteeti, ei pruugi see lihtsalt jätkuda.