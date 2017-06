Karjääri lõpetav Bolt: see aasta on fännidele, mitte rekordite purustamiseks

«See saab olema väga vaatemänguline. See on suur pidu ja seal on palju emotsioone,» sõnas Bolt võistlusele eelnenud pressikonverentsil.

«See on viimane kord kodupubliku ees võistelda. Tean, et seal on võimas kaasaelamine ja hea energia. Lähen jooksma avatud meelega ja vaatan, mis juhtub. Jamaica teab, et kui ma võistlen, siis annan endast kõik,» lisas ta.

Enne võistlust pole Bolt aga paar nädalat saanud treeningutele keskenduda, sest hiljuti hukkus mootorrattaõnnestuses tema lähedane sõber, kõrgushüppaja Germaine Mason.

30-aastane Bolt lõpetab pärast Londoni MMi karjääri, ta on selle hooaja eel öelnud, et aasta 2017 pole enam rekordite tegemise aasta, vaid konkurentide võitmise aasta. «See hooaeg on fännidele. Inimesed tahavad näha mind rekordeid purustamas, aga sel hooajal pole selleks põhjust. See aasta on selleks, et karjäär võidukalt lõpetada,» sõnas nii 100 kui 200 meetri jooksu maailmarekordi omanik.

Bolt on kaheksakordne olümpiavõitja 11-kordne maailmameister.