Legendide jälgedes: Joshua ja Klitško kordusmatš on pakkumas suurt üllatust

Kuigi Klitško ei ole oma otsust veel avalikuks teinud, siis töö kordusmatši suunas juba käib. Joshua promootor Eddie Hearn on Suurbritannia meedias rääkinud võimalikest matši toimumiskohtadest ning nüüd andis ta teada, et suurduell võib aset leida Nigeerias.

Watfordis nigeerlastest vanemate perre sündinud Joshua elas lapsena mõned aastad ka Nigeerias ning nüüd soovivat ta seeõttu just Aafrikas poksida. Oma mõju on otsusele avaldanud muidugi ka läbi aegade üks legendaarsemaid poksimatše Muhammad Ali ja George Foremani vahel.

Nime all «The Rumble in the Jungle (Madin džunglis)» ajalukku läinud Ali ja Formenani duell peeti 1974. aasta 29. oktoobril Kongo pealinnas Kinishas.

«Nigeeria majandus on tõusuteel, seal on rohkearvuline keskklass ning riigis toimub juba ridamisi suuri kontserte,» loetles Hearn intervjuus IFLile põhjuseid, miks tasuks suurt poksimatši pidada just Nigeerias.

Joshua õlale on teatavasti tätoveeritud Aafrika kontuurid ja lisaks on seal ära märgitud ka Nigeeria. Nii usutakse, et Joshua suudaks sealse publikuga suhestuda ja see teeks võimalikuks suurte summade teenimise.