Peatreener Cretu: liiga kerged võidud ei mõju hästi

Peatreener Gheorghe Cretu ütles, et liiga kerged võidud ei mõju meestele hästi.

«Esimene geim tuli veidi liiga kergelt ja ilmselt poistel oli tunne, et tuleb lihtne mäng, sest ka kaks eelmist mängu olid meil suhteliselt kerged võidud. Aga vastane näitas teises ja kolmandas geimis väga head võrkpalli, neil polnud kaotada midagi ja see mõjus nende mängule väga hästi. Kreeka võttis riske, lõi väga head servi ja mängis väga hästi kaitses. Pidin poistele vahepeal meelde tuletama, et kõik geimid algavad seisult 0:0 ja lõdvaks lasta ei saa,» sõna juhendaja.

«Meile ei mõju hästi kui võidud tulevad liiga kergelt, siis on oht kõvemate vastaste vastu enesekindlust kaotada (nagu juhtus kaks aastat tagasi Euroopa liigas kui põhihooajal võitsime kõik mängud suhteliselt kergelt aga finaalturniiril libastusime).»

Kapten Kert Toobal lisas, et edu tõi rahu säilitamine. «Kreekal on kvaliteeti küll ja täna mängisid nad vabalt ja hästi. Koduse turniiriga jätsime natuke vale mulje, et 3:0 võitisme mänge, päris nii lihtsalt see ei peaks käima. Olime ise kindlasti väga head, vastased võib-olla mitte nii head, aga kokkuvõttes olen väga rahul,» sõnas Toobal alagrupimängude kohta.

Raskel hetkel uskus Toobal võitu ja rahustas ka kaaslasi. «Ei tasu kätega vehkima hakata, vaid rahu tuleb säilitada ja uskuda.»

Mehhikosse sõidu kohta ütles kapten: «Kui enne mängu riietusruumis küsisin, kas Mehhikosse tahetakse minna, tuli sealt üks suur agressiivne «jaa»».