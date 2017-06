Guardiola tegi jõulise poliitilise sammu

Hispaania autonoomse piirkonna Kataloonia piirkonna juht teatas eelmisel nädalal, et lahkulöömisreferendum toimub 1. oktoobril. Hispaania keskvalitsus on aga referendumi korraldamise vastu ning on protsessi korduvalt ebaseaduslikuks kuulutanud, samale seisukohale on jõudnud ka riigi ülemkohus. Lisaks on Madrid rõhutanud, et referendumi tulemusi tunnustada ei kavatseta.

Guardiola kavatseb siiski referendumini jõuda, maksku, mis maksab. «Hääletame, isegi kui Hispaania valitsus seda ei taha. Seal pole teist võimalust,» teatas Guardiola.

Pep Guardiola pidas eile koos rahvuslastega kõnet / ALBERT GEA/REUTERS

Hispaania valitsus on ka hoiatanud, et kui referendum läbi läheks, ei saaks näiteks iseseisva Kataloonia suurim jalgpalliklubi FC Barcelona enam Hispaania meistrivõistlustel kaasa. Guardiola sõnul ei saaks sellisest olukorrast mitte keegi kasu.

«Hetkel on oluline see, et inimesed saaks oma saatuse eest ise otsustada. Asi pole selles, kas Barcelona saab mängida La Ligas või mitte. Inimesed tahavad hääletada isiklikel ja majanduslikel põhjustel. Nad tahavad oma olukorda muuta,» selgitas Guardiola aasta tagasi.

«Barcelona jalgpalliklubi saatust peaks hakkama arutama hiljem, see ei ole hetkel prioriteet. Samas, kui FC Barcelona peaks Hispaania liigast lahkuma, siis ei võidaks sellest ei klubi ega liiga.»

2014. aastal korraldati Kataloonias toonase presidendi Artur Masi eestvedamisel mittesiduv referendum. 6,3 miljonist hääleõiguslikust katalaanist käis valimas vaid 2,3 miljonit, kuid nende hulgast toetas iseseisvumist 80 protsenti.