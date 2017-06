Tänak Kuku saates: Sardiinias rallit vaid kiirusega ei võideta

«Nagu ma olen varem öelnud, siis esimene emotsioon oli pigem see, et töö on tehtud ja lõpuks on midagi saavutatud ka. Ilmselgelt on poodiumikohad olnud ka väärtuslikud, aga see võit on peaaegu et kõige suurem auhind. Järgmine siht on tiitel, aga praegu on vara sellest rääkida. Nüüd oleme võitnud, enam pole null, see on positiivne!» rääkis Tänak.

Rallimees tõdes, et pidev võidule mõtlemine teda palju ei mõjutanud. «Ikka üritad igal rallil maksimumi anda. Aasta alguses oli plaan stabiilselt esineda. Olen varem öelnud ka, et Korsika asi (Tänak sõitis esimesel päeval teelt välja ning leppis 11. kohaga - toim.) mind häirib ja jääb hinge kriipima ning eks ta aasta lõpus võib kätte maksta.

Aga alates Argentiinast hakkasime rääkima, et ühe võidu võiks enne Poola rallit ära võita. Siis algavad kiiremad rallid, mis peaksid kiiruse poolest meile sobima. Aga kuidagi oleks lõbusam ja siis oleks mõnusam Poolas sõita!»

Ott Tänak tähistab võitu merevees / @World/imago/PanoramiC

Miks oli Tänakul vaja just enne Poola rallit võit kirja saada? «Sel aastal on Poolas kindlasti väga keeruline. Meil on kogu aeg seal mingil määral eelis olnud, head rehvid, kuidagi lihtne on olnud. See aasta kindlasti nii lihtne olla ei saa. Kui poodiumile jõuame, on hästi. Eks näis, mis seal ilm on. See võib palju kaarte ümber mängida.»

Tänak kiitis ka Sardiinia ralli teid. «Võtmekoht oli rehvidega ringi käimine ning õige strateegia. Sellist kohta ralli jooksul polnud, kus võtsime viimast. Laupäeval teine ring auto oli okei ja tunne hea, aga kuidagi oli vaja kompromissi leida, et sujuv rütm oleks. Kui võtta teisi rallisid, siis ma arvan, et Sardiinias nii rallit ei võideta, et oled kiireim mees. Siin peab muid faktoreid ka olema.»

Milliste sõnadega läksid eestlased viimase katse starti? «Väliselt üritasime mitte midagi välja näidata, aga sisemiselt oli kergelt põnev. Kui peaks järgmine kord sama olukord olema, siis üritaks kindlasti viimaselt katselt punkte ka teenida.»

Kuigi terve Eesti rõkkas, siis Tänak ise emotsioonidega ei liialdanud. «Kindlasti hea tunne, siis emotsiooni peale katsefinišit palju ei olnud. Pikk nädalavahetus on olnud, suhteliselt raske. Erilist tunnet ei olnud. Monte Carlos oli emotsiooni kõvasti rohkem, kui katse läbi sai. Ilmselgelt oli hea võita ja pärast poodiumit vette hüpata, see oli lahe tunne!»

Keda Tänak ise tahaks tänada? «Ilmselgelt neid inimesi on väga palju, kes on sellesse panustanud. Meeskodn minu ümber koosneb väga paljudest lülidest. Oleme neile väga tänulikud, aga küll ma jõuan neid personaalselt tänada. Usun, et lähiajal.»

Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja jaoks oli see seitsmes WRC-start. Järveoja tunnistas «Piloodile», et võit jõudis kohale alles viie tunni jooksul.

Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid Sardiinias MM-ralli / ANDREAS SOLARO/AFP

«Rallinädal oli pikk, hommikul oli kohati isegi nelja-viie ajal äratused, siis ongi emotsioon on teistsugune kui on pikad ja rasked päevad. Täna hommikul (pühapäeval - toim.) ütlesin Otile, et oli ärevus sees, siis ralliautos oli jälle rahulik olla. Eks meil oli mingil määral suhteliselt kindel edu.»

Järveoja kirjeldas kõige pikemat päeva. «Laupäeva hommikul oli vist 4.20 äratus, õhtul hotelli saime kaheksa-üheksa ajal. Üsna pikk tööpäev, aga eks päeva tegid pikaks ülesõidud, mis olid 150 km pikad. See on omamoodi asi, kuidas vastu pidada. Kehale annab see väga tunda.»

Kas nüüd on lihtsam natuke edasi minna? «Kindlasti. Tahes tahtmata oli meil kõigil esimese võidu ootus, endal ka on nüüd pinge maas. Siit on väga hea Poola minna, emotsioon on hea. Kui siit vaadata selle ralli kõige kiireimat katset, siis seal olime väga kiired! See on juba ka midagi.»