Karm otsus: Mehhiko MM-ralli võitja jäetakse Poola rallilt kõrvale

Meeke oli tänavu vaid ühe ralli avariita läbinud ning see statistika Sardiinias kenamaks ei läinud. Liidrikohta hoidnud põhjaiirlane keeras reedehommikusel viimasel katsel auto katusele ning viga saanud turvapuuri tõttu tal edasi sõita ei lubatud.

Citroëni boss Yves Matton võttis seepeale mehe ette ning palus Meeke'il astuda samm tagasi. Poola rallil asendab põhjaiirlast eelmise hooaja Austraalia ralli võitja Andreas Mikkelsen, kes asendas Sardiinias Stephane Lefebvret.

"Kris nõustus, et see käik on meeskonna huvides ning täname teda mõistmise eest. See paus annab talle aega akusid laadida ning enne Soome ralli ettevalmistust pingeid maandada,» sõnas Matton.