Loe, mis mehed astuvad ringi Eesti ajaloo kalleimas poksimatšis

Maailma nelja suurima poksisarja hulka kuuluva WBC (World Boxing Council) rahvusvahelise üliraskekaalu hõbetiitlile hakkavad Tallinnas võitlema Soome poksikuulsus Robert Helenius ning Ian Lewison Suurbritanniast. Korraldajad on kinnitanud, et tegemist saab olema kalleima poksilahinguga, mis Eesti pinnal kunagi toimunud.

Kuid kes on mehed, kes Eesti poksiajalugu teevad?

Robert «Nordic Nightmare» Helenius

Kahekordne endine Euroopa profipoksi meister

Kunagine EM-hõbe ja juunioride EM-pronks

24 võitu, 1 kaotus

Soome ajaloo võimsaim üliraskekaallane, «Põhjamaade Õudusunenäoks» hüütav kahemeetrine viiking Robert Helenius peab Tallinnas oma teise ametliku matši pärast 2015. aasta märtsi.

Kümnendi alguses profipoksi Euroopa meistriks kerkinud Ahvenamaa põhiasukas, kes karjääri jooksul alistanud kolm eksmaailmameistrit, kuulus 2011. aastal planeedi kümne parima profipoksija sekka (boxrec.com’i arvestuses oli mees lausa viiendal kohal). Soolas oli matš 2008. aastast WBC-sarja valitsenud Vitali Klitškoga ning tulevik näis helge, kuni…

2011. aasta detsembris asus Helenius kodupubliku ees Helsingis kaitsma oma tiitlit briti Dereck Chisora vastu. Helenius võitis vastuolulise tulemusega matši kohtunike häältega hoolimata sellest, et lõhkus juba avaringis rangluu. Algas pikk vigastuspaus ning saatuse tahtel teenis matši Klitškoga hoopis südika esituse teinud Chisora. Helenius naasis küll 11 kuud hiljem, võites viie kuu jooksul kaks lahingut, kuid neis matšides saadud uued vigastused võtsid karjäärist veel kaks aastat.

2015. aastal oli soomlane lõpuks tervisehädadest võitu saanud ning astus uuesti ringi Tallinnas, Tondiraba jäähallis. Matš kujunes sellise klassiga mehele ülikergeks, ungarlane Andreas Csomor langes 62 sekundiga ning kuigi Helenius ei saanud soojakski, tõestas ta oma headust juba sama aasta lõpus, tõustes taas Euroopas troonile.

Möödunud aasta aprillis juhtus aga midagi, milleks mees valmis polnud - WBC sarja hõbetiitlile võideldes tuli vastu võtta karm nokaudiga kaotus prantslaselt Johann Duhaupaselt. Tegemist oli tema profikarjääri esimese ja seni ainsa kaotusega. Võit andnuks mehele võimaluse taas nõuda tiitlimatši, kuid seekord ei võtnud võimalust vigastus, vaid poksijate suurimad vaenlased – väsimus ja vastase täpne löök.

Helenius puhkas viis kuud ning nokauteeris seejärel kiirelt kolme kuuga kaks vastast ja ülejärgmisel laupäeval on mehel karjääri kolmas võimalus näidata, et suudab suure kaaluga matšides võimalused ära kasutada.

Ian Lewison

WBO-sarja Vaikse ookeani Aasia regiooni meister

12 võitu, 3 kaotust

Võrreldes Heleniusega on Lewison poksimaailmas vähetuntud nimi, kes tõusis huvisfääri küll alles hiljuti, eelmise aasta oktoobris, kuid tegi seda äärmiselt südika esitusega ka üliraskekaalu valitseja Anthony Johsuale väga tuttava mehe Dillian Whyte’i vastu.

Karjääri jooksul tänaseks 20 matši võitnud Whyte on vaid korra karjääri jooksul kaotanud, kui pidi seitsmendas raundis tunnistama nokaudiga allajäämist justnimelt maailmameistrile Joshuale. Kuid Whyte oli esimene, kes suutis Joshua vastu enam kui neli raundi vastu pidada ning tänase päeva poksi suurimale nimele paaril korral ka palju haiget teha.

Arvati, et Lewison on Whyte’ile kerge saak, kuid läks hoopis nii, et esimesed neli raundi valitses matši just vähemtuntud võitleja. Lewison pidas vastu kümme raundi ning oli valmis ka lõpuni minema, kuid raskelt murtud nina tõttu otsustas treener ringi valge rätiku visata. Whyte tõusis Briti raskekaalu meistriks, kuid Lewison teenis südika esitusega välja just eelseisva laupäevase matši Heleniusega.

Milliseks kujuneb matš?

Lewison tõestas Whyte’i vastu, et talub suurepäraselt lööke, on äärmiselt liikuva peaga ning suudab just kontrarünnakutel väga valusasti tabada. Heleniuse relvadeks on loomulikult pikkus ja mitmed vastased kustutanud paremhaak maksa pihta, kuid korraliku kehakaitsega Lewison on selleks kindlasti valmis. Võib loota, et 10-raundiline matš otsustatakse lõpuraundides.