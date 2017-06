Järveoja tegi Eesti ralliajalugu ning Keenia eestlastel käeulatuses

Varasemalt oli eestlastele MM-sarjas võidurõõmu pakkunud Markko Märtin. Märtini viis võitu MM-etappidel tulid kõik aga koos britist kaardilugeja Michael Parkiga. Nii oligi Järveoaja esimene võidukas eestlasest kaardilugeja.

Tänaku võidu järel on eestlased nüüd saavutanud MM-sarjas läbi aegade kuus etapivõitu ja rahvuste arvestuses ollakse sellega läbi aegade 10. kohal.

9. positsioon ei ole eestlaste jaoks aga kaugel, kuna seda hoiab kaheksa esikohaga Keenia. Kui praegu ei teata tipptasemel Keenia rallimeestest suurt midagi, siis omal ajal on nad kaheksal korral võitnud kodukamaral kavas olnud Safari ralli.

Aastaid MM-kalendrisse kuulunud Safari ralli on võitis viiel korral Shekhar Mehta (1973., 1979, 1980. 1981. ja 1982. aastal), kahel korral Joginder Singh (1974. ja 1976. aastal) ning korra Ian Duncan (1994. aastal).

Riikide arvestuses on kõige edukamaks Prantsusmaa 184 etapivõiduga. Põhilise panuse on selleks andnud Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier. Esimene neist on võitnud 78 ning teine 40 etappi. Sellega on nad ka kaks läbi aegade kõige edukamat pilooti.

MM-rallide võidud riikide kaupa: